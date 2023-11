La definizione e la soluzione di: Macchine per spostare pesi tramite una fune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : VERRICELLI

Significato/Curiosita : Macchine per spostare pesi tramite una fune

pesi di pietra dei filatoi, dotati di un manico staccabile. fra una partita e l'altra, più di una moglie teneva la maniglia in ottone del marito per le... di pietra dei filatoi, dotati di un manico staccabile. frapartita e l'altra, più dimoglie teneva la maniglia in ottone del maritole... Il verricello è una macchina che serve a movimentare pesi tramite l'utilizzo di fune o catena, esattamente come l'argano. Nella nautica da diporto viene comunemente chiamato winch un tipo di verricello di modeste dimensioni, installato a bordo di un'imbarcazione a vela, esclusivamente quando la sua destinazione d'utilizzo è la manovra delle vele, altrimenti — seppur di identico tipo e fattezze — mantiene il nome verricello (es. il verricello dell'ancora, il verricello d'ormeggio o di tonneggio, ecc.) Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Macchine per spostare pesi tramite una fune : macchine; spostare; pesi; tramite; fune; Un negozio con le macchine a gettone; macchine per spremere; macchine per il sollevamento; Vi sostano macchine agricole; L inchiostro per le macchine fotocopiatrici; Vi corrono le macchine per sport; spostare una pedina sulla scacchiera; Portare spostare l attenzione o le preghiere; Mobile che è facilissimo spostare ; spostare in altro luogo; spostare da un altra parte; spostare , rigirare; pesi per gioiellieri; Una posizione del sollevatore di pesi ; pesi del gioielliere; Strutture dotate di sale pesi ; pesi leggeri; Macchine con bozzelli in grado di sollevare pesi ; Un sistema per la degradazione tramite microrganismi; Controllo medico tramite immagini su un video; Introdotto in vena tramite ago; Ottenere tramite ricatti e minacce; Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso; Messaggi inviati tramite cellulare; Una fune sottile; Una robusta fune ; Grossa fune da ormeggio; fune da ormeggio; La... fune di Tarzan; Pari nella fune ;

Cerca altre Definizioni