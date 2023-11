La definizione e la soluzione di: Un locale in cui bere weiss, lager e stout. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIRRERIA

Significato/Curiosita : Un locale in cui bere weiss lager e stout

All'estero, in particolare gli stati uniti (kölsch-style ale) e il giappone. ovvero "bianca" in dialetto di colonia (weiss in tedesco standard), è una versione... Birreria – termine a volte erroneamente utilizzato per designare più propriamente il Birrificio ovvero un impianto di produzione di birra

Birreria – termine a volte erroneamente utilizzato per designare più propriamente il Birrificio ovvero un impianto di produzione di birra Birreria – locale dove si vende e si consuma la birra

