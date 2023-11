La definizione e la soluzione di: In latino sono sei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CASI

Significato/Curiosita : In latino sono sei

Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) già agli inizi del...

è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) già agli inizi del...

