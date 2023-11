La definizione e la soluzione di: Jan van Eyck dipinse quella di Lucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MADONNA

Significato/Curiosita : Jan van eyck dipinse quella di lucca

(81,80×59,40 cm) del pittore fiammingo jan van eyck, realizzato nel 1434 e conservato nella national gallery di londra. considerato tra i capolavori dell'artista... Religione e arte Madonna – appellativo di Maria, madre di Gesù nella religione cristiana

– appellativo di Maria, madre di Gesù nella religione cristiana Madonna – raffigurazione artistica di Maria, madre di Gesù

– raffigurazione artistica di Maria, madre di Gesù Madonna – dipinto di Edvard Munch Musica Madonna – album di Madonna del 1983

– album di Madonna del 1983 Madonna – album degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 1999

– album degli ...And You Will Know Us by the Trail of Dead del 1999 Madonna – EP delle Secret del 2010

– EP delle Secret del 2010 Madonna – singolo delle Secret del 2011

– singolo delle Secret del 2011 Madonna – singolo di Bausa del 2021 Cinema Madonna - Tutta la vita per un sogno – film biografico del 1994 sulla vita della cantante Madonna

– film biografico del 1994 sulla vita della cantante Madonna Madonna – film del 2015 diretto da Shin Su-won Persone Madonna – cantautrice statunitense

– cantautrice statunitense Armando Madonna – allenatore ed ex calciatore italiano

– allenatore ed ex calciatore italiano Nicola Madonna – calciatore italiano Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «madonna» (81,80×59,40 cm) del pittore fiammingo, realizzato nel 1434 e conservato nella national gallerylondra. considerato tra i capolavori dell'artista... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Jan van Eyck dipinse quella di Lucca : eyck; dipinse; quella; lucca; La città belga in cui morì Jan van eyck ; Noto dipinto di van eyck ; L impressionista che dipinse Les grandes baigneuses; dipinse le Cattedrali di Rouen; Marc : dipinse Il violinista verde; dipinse Bagno turco; Giorgio: dipinse Le Muse inquietanti; Antoine : dipinse L imbarco per Citera; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; C è anche quella a pressione; quella interna guarda sul cortile; È storica quella di Porta Pia; Di solito l assassino torna su quella del delitto; Targa di lucca ; Città tra Firenze e lucca ; Il Puccini di lucca che fu compositore; lucca ; Sigla di lucca ; La città tra lucca e Livorno;

Cerca altre Definizioni