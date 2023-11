La definizione e la soluzione di: Impugnatura del bastone da golf. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GRIP

Impugnatura del bastone da golf

Un bastone da golf o mazza da golf è uno strumento usato nel golf per colpire la palla. ogni bastone è composto da una canna (shaft) alla cui sommità... Uno mazzaè uno strumento usato nelper colpire la palla. ogniè compostouna canna (shaft) alla cui sommità... La parola inglese grip significa, in generale, "presa", "aderenza", "tenuta". Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

