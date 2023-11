La definizione e la soluzione di: L imprenditore che possiede autoscontri e tagadà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIOSTRAIO

Significato/Curiosita : L imprenditore che possiede autoscontri e tagada

Il giostraio, oppure "esercente spettacoli viaggianti", è un addetto al funzionamento e alla manutenzione di giostre per bambini, ed è anche una figura dell'immaginario cinematografico e letterario. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

