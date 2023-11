La definizione e la soluzione di: Gocciolina che scende durante il pianto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LACRIMA

Un'immunità nei confronti dell'altro. il virus si trasmette per via aerea, mediante l'inalazione di goccioline contenenti i virioni, prodotte dalla mucosa... Un'immunità nei confronti dell'altro.virus si trasmette per via aerea, mediante l'inalazione dicontenenti i virioni, prodotte dalla mucosa... Una lacrima (formalmente pellicola o film lacrimale) è una struttura liquida che ricopre la congiuntiva palpebrale bulbare e la cornea, prodotta dall'apparato lacrimale. Esso è composto da una porzione secretoria (ghiandole e dotti secretori), che secerne la lacrima, e una escretoria, che drena la lacrima verso il naso. Per la sua valutazione quantitativa e qualitativa si ricorre all'utilizzo del lacrimoscopio. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

