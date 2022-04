Un giorno sì e uno no: a giorni __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno sì e uno no: a giorni __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALTERNI

Significato/Curiosita : Un giorno si e uno no: a giorni __

un attacco aereo a sorpresa a larga scala, che sancì l'inizio della guerra dei sei giorni. israele completò l'offensiva aerea nei primi due giorni, poi...

Circolazione a targhe alterne è il meccanismo limitativo della circolazione stradale che consiste nel lasciar circolare, a giorni alterni, i veicoli la cui...

