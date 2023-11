La definizione e la soluzione di: Gioco in cui far combaciare pezzettini di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PUZZLE

Significato/Curiosita : Gioco in cui far combaciare pezzettini di cartone

Il puzzle (in inglese ['pzl]; in italiano /'pazel, 'pazol/ o anche /'pule/) è un gioco da tavolo di tipo rompicapo in cui bisogna incastrare tra loro dei pezzi di cartone di piccole dimensioni fino a risalire all'immagine originale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

