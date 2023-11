La definizione e la soluzione di: Gara podistica su lunghissimo percorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARATONA

Significato/Curiosita : Gara podistica su lunghissimo percorso

Più lungo, ma decisamente più agevole. dal 1977 si corre la gara podistica internazionale su strada casaglia-san luca che, risalendo il colle della guardia... Più lungo, ma decisamente più agevole. dal 1977 si corre lainternazionalestrada casaglia-san luca che, risalendo il colle della guardia... La maratona è una specialità sia maschile sia femminile dell'atletica leggera. Si tratta di una gara di corsa sulla distanza di 42,195 km. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

