Il fiume americano che attraversa gli Appalachi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiume americano che attraversa gli Appalachi.

Soluzione 7 lettere : POTOMAC

Significato/Curiosita : Il fiume americano che attraversa gli appalachi

attraversa il fiume hudson sul ponte di bear mountain, il punto più basso sul sentiero degli appalachi con 38 metri. esso attraversa in seguito il parco...

Il potomac è un fiume della costa atlantica degli stati uniti. il potomac nasce nelle montagne del maryland sud-orientale e si getta nella baia di chesapeake... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

