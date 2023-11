Fermo immagine del monitor

Theater thrives in gaza, despite restrictions, su the christian science, 22 gennaio 2005. url consultato il 16 febbraio 2009. ^ bronner, ethan...

Uno screenshot (da screen, "schermo", e shot, "scatto fotografico"), in italiano schermata o cattura dello schermo (anche videata o immagine dello schermo), è un'immagine corrispondente a ciò che viene visualizzato in un determinato istante sullo schermo di un monitor, di un televisore o di un qualunque dispositivo video. L'immagine diventa schermata quando viene copiata e salvata come file o altro oggetto indipendente dal video originale, e può rappresentare anche solo una porzione dello schermo.