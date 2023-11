La definizione e la soluzione di: Farmaci che aiutano a non passare notti in bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SONNIFERI

Significato/Curiosita : Farmaci che aiutano a non passare notti in bianco

Altre risposte alla domanda : Farmaci che aiutano a non passare notti in bianco : farmaci; aiutano; passare; notti; bianco; Sono presenti in diverse formulazioni di cosmetici e farmaci ; La agenzia europea per i farmaci sigla; La agenzia europea per i farmaci (sigla); Si combatte prendendo farmaci vasocostrittori; Si combatte prendendo farmaci vasocostrittori; farmaci per tenere a bada il colesterolo; aiutano a spiegare le regole; Le vendite all estero che aiutano l economia; aiutano i miseri; Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; aiutano la ricezione delle TV e degli insetti; aiutano a smaltire i rifiuti; Non cessano mai di passare ; Fa passare il singhiozzo; Lasciano passare il sudore; Può chiederla la sentinella per far passare ; Far passare piacevolmente il tempo discorrendo; passare dall allegria alla mestizia; Precedono le notti ; Ci accoglie tutte le notti ; Lo sono le notti per gli insonni; Passa molte notti in bianco; Le notti di Italia 90; Baluginano nelle notti tempestose; Un bianco fiore a imbuto; Cavalli bianco -rossicci; Cane da pastore bianco ; Alberi dal legno bianco ; bianco di capelli; È bianco e si usa a battufoli;

