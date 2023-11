La definizione e la soluzione di: Fare una critica su un opera d arte o su un evento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RECENSIRE

Significato/Curiosita : Fare una critica su un opera d arte o su un evento

MUBI (/'mubi/; The Auteurs fino al 2010) è un sito web di film d'autore, che integra elementi di social networking con il video streaming

