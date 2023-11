La definizione e la soluzione di: Fabbrica in cui si ottiene un prodotto finito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPIFICIO

Significato/Curiosita : Fabbrica in cui si ottiene un prodotto finito

Per opificio (dal latino opificium, luogo di lavoro-fabbrica) si intende una fabbrica o uno stabilimento industriale all'interno del quale avviene la trasformazione di una materia prima in un prodotto finito. Il termine ha assunto però un significato più ampio, quello di luogo di lavoro dove avviene una qualunque attività industriale.

