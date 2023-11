La definizione e la soluzione di: Lo fa... chi finge di non sentire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GNORRI

Significato/Curiosita : Lo fa... chi finge di non sentire

Natalino Balasso (Porto Tolle, 2 dicembre 1960) è un attore, comico e scrittore italiano. Autore e attore di teatro, cinema, radio e televisione, ha debuttato in teatro nel 1991, in televisione a fine anni novanta, al cinema nel 2007 e ha scritto alcuni libri di narrativa.

Altre risposte alla domanda : Lo fa... chi finge di non sentire : finge; sentire; Lo fa chi finge di non capire; Lo tenta chi finge ; finge ... d ignorare; Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto; Film in cui Dustin Hoffman si finge donna; Lo si fa quando ci si finge ignari o indifferenti; Si va a sentire quella di Wagner; Lo usa un londinese per sentire ing; Si fa sentire in piena estate; Si fa sentire vagendo; Sistema del corpo che permette di sentire i suoni; Capaci di sentire i suoni;

