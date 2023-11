La definizione e la soluzione di: Lo erano sia Gianni Versace che Luciano Rispoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALABRESI

Significato/Curiosita : Lo erano sia gianni versace che luciano rispoli

Appello mario filippelli a 16 anni di carcere e vincenzo rispoli a 14 anni e 8 mesi vincenzo rispoli. l'11 febbraio 2022 vengono arrestate 15 persone dalla... Appello mario filippelli a 16 anni di carcere e vincenzoa 14 anni e 8 mesi vincenzo. l'11 febbraio 2022 vengono arrestate 15 persone dalla... Mario Calabresi (Milano, 17 febbraio 1970) è un giornalista e scrittore italiano, direttore del quotidiano La Stampa dal 2009 al 2015 e del quotidiano La Repubblica dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio 2019. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

