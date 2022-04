Erano di piano in un film di Jane Campion - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano di piano in un film di Jane Campion. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEZIONI

Significato/Curiosita : Erano di piano in un film di jane campion

Dame elizabeth jane campion (wellington, 30 aprile 1954) è una regista e sceneggiatrice neozelandese tra le più note a livello internazionale, per quanto...

La lezione propriamente detta è quella impartita nel metodo pedagogico da un insegnante di una scuola o università ai propri studenti. le lezioni sono...

