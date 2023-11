La definizione e la soluzione di: Le due ossa simmetriche ai lati degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZIGOMI

Significato/Curiosita : Le due ossa simmetriche ai lati degli occhi

Parte. vicino alla porzione inferiore della sinfisi, si hanno due spine ossee simmetriche, dette apofisi geniene, che danno origine al muscolo genioglosso... Parte. vicino alla porzione inferiore della sinfisi, si hannospine ossee, dette apofisi geniene, che danno origine al muscolo genioglosso... L'osso zigomatico (detto anche osso malare) è un osso dello splancnocranio, pari e simmetrico. È posto nella parte superolaterale della faccia, formando la prominenza della guancia, in rapporto superiormente con il frontale, medialmente con il mascellare, posteriormente con il temporale e con lo sfenoide. Esso partecipa alla formazione delle fosse temporale e infratemporale, ed inoltre costituisce parte della parete laterale e del pavimento della cavità orbitaria. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le due ossa simmetriche ai lati degli occhi : ossa; simmetriche; lati; occhi; Può bagnare fino alle ossa ; ossa piatte del dorso; Una lavapiatti in carne e ossa ; Individui in carne e ossa ; La membrana fibrosa che riveste le ossa ; Divenute pelle e ossa ; Ai lati dello stand; Figura geometrica con sette lati ; Ai lati del balcone; Hanno cinque lati in più dei triangoli; Ai lati del tavolo; Ai lati del ring; Si consulta alzando gli occhi ; Quelli siamesi hanno gli occhi blu; Chi la prova sgrana gli occhi ; Così sono gli occhi sbarrati; Quelli a occhi aperti sono sempre più belli; Se si perde si ritrova ad occhi chiusi;

Cerca altre Definizioni