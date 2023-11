La definizione e la soluzione di: I dolci tipici di molte feste di compleanno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORTE

Significato/Curiosita : I dolci tipici di molte feste di compleanno

Viene preparata per il consumo nelle feste di compleanno o nei buffet. le varianti dolci usano le confetture di frutta come ripieno, tipicamente albicocca... Viene preparata per il consumo nelleo nei buffet. le variantiusano le confetturefrutta come ripieno, tipicamente albicocca... Il boss delle torte (titolo originale Cake Boss) è un reality show a puntate di genere documentario e culinario. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

