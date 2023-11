La definizione e la soluzione di: Dolce fatto di albumi montati e zucchero cotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERINGA

Significato/Curiosita : Dolce fatto di albumi montati e zucchero cotti

La meringa è una preparazione dolce a base di albume di uova e zucchero a velo, tipica della cucina italiana, di quella di Minorca e di quella francese; in Sardegna esiste anche una versione diversa dalla tradizionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

