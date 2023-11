Si disegna col compasso

d'oro. tutti i beni premiati e segnalati (d'oro, menzioni d'onore e targhe giovani) sono raccolti nella collezione storica...

In geometria piana il cerchio è la parte di piano delimitata da una circonferenza ed è costituito dall'insieme infinito dei punti che distano da un punto dato, detto centro, non più di una distanza fissata detta raggio. In un sistema di assi un generico cerchio di centro ( a ; b ) {\displaystyle (a;b)} e raggio r {\displaystyle r} è rappresentato dall'insieme di punti che soddisfano la seguente condizione: