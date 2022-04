Dirige il gioco al casinò fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirige il gioco al casinò fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROUPIER

Significato/Curiosita : Dirige il gioco al casino fra

Se stai cercando l'omonimo film, vedi il colpo - analisi di una rapina. croupier è un termine francese; indica l'addetto, generalmente di un casinò, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con dirige; gioco; casinò; Collaboratori diretti di alti funzionari, dirige nti e professionisti; dirige rsi insieme in un unica direzione; L attività del dirige nte d azienda; dirige re uno Stato; Il numero ideale di colpi nel gioco del golf; gioco in cui far combaciare pezzettini di cartone; La puntata al gioco ; Consente di rivedere l azione di gioco ; I clienti del casinò : __ d azzardo; Lo spirito infernale... che spinge al casinò ; Ha un famoso casinò ; Una machine all interno dei casinò ;