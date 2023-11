La definizione e la soluzione di: Crostaceo che fa pipì dalla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARAGOSTA

Significato/Curiosita : Crostaceo che fa pipi dalla testa

L'aragosta (Palinurus elephas Fabricius, 1787), conosciuta comunemente come aragosta mediterranea, aragosta spinosa europea, aragosta spinosa comune, è un crostaceo dell'ordine Decapoda che vive nei fondali del mar Mediterraneo e dell'oceano Atlantico orientale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

