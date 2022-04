Così rilevanti da fare storia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così rilevanti da fare storia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EPOCALI

Significato/Curiosita : Cosi rilevanti da fare storia

Disciplina scientifica che si occupa della descrizione della storia (in greco graphia, da graphè, "descrizione") e comprende tutte le forme di interpretazione...

Tributo di vittime nella notte dell'heysel, evento che lasciò strascichi epocali nella storia del calcio europeo.[senza fonte] sul piano sportivo, con questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

Altre definizioni con così; rilevanti; fare; storia; così è anche detta la colonna vertebrale; così dev essere il bucato; così ama stare il misantropo; A molti il caffè piace così ; Capacità di essere rilevanti , di lasciare il segno; Non rilevanti , poco importanti; Le parti rilevanti e importanti di un discorso; Né principali né irrilevanti ; fare una critica su un opera d arte o su un evento; Isolare e mettere in difficoltà: fare terra __; Indurre a fare ; Un arbusto per fare scope; Musa della storia ; Un periodo della storia ; Chi l ha Scritto: storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare; Scrivono di storia riportando i fatti in ordine cronologico; Cerca nelle Definizioni