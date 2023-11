La definizione e la soluzione di: La copertura della basilica romana di S. Pietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CUPOLONE

Significato/Curiosita : La copertura della basilica romana di s. pietro

453282 la cupola di san pietro costituisce la copertura della crociera della basilica di san pietro in vaticano. è una delle più vaste coperture in muratura... 453282cupolasancostituiscecrocierasanin vaticano. è una delle più vastein muratura... La cupola di San Pietro costituisce la copertura della crociera della basilica di San Pietro in Vaticano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La copertura della basilica romana di S. Pietro : copertura; basilica; romana; pietro; copertura impermeabile; Fodero copertura ; Pesante copertura di afa; Un assegno a copertura garantita; Piede nudo e privo di qualsiasi copertura ; Una copertura per l autocarro; La grandiosa basilica vicino a Torino; basilica di San Pietro : Pietà = basilica di San Pietro in Vincoli : x; La basilica di Nostra Signora del Saragozza; Quello della basilica di Gerusalemme è Santo; La ricorda la basilica di Betlemme; In Piemonte ospita la basilica di San Gaudenzio; Può essere libera o greco-romana ; La patrizia romana che sposò Ugo di Provenza; La dea romana dell abbondanza; Decima parte della legione romana ; La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori; Quella romana governa la chiesa cattolica; San pietro in : ospita il Mosè di Michelangelo; Quello di Bernini circonda Piazza San pietro ; Limita Piazza San pietro ; L apostolo fratello di pietro ; pietro drammaturgo dell Ottocento; L eroico pietro che diede fuoco alle polveri;

Cerca altre Definizioni