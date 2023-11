La definizione e la soluzione di: Controllo di una città da parte di un esercito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSEDIO

Significato/Curiosita : Controllo di una citta da parte di un esercito

Il regio esercito fu l'esercito del regno d'italia dal 4 maggio 1861 al 18 giugno 1946. nato dall'armata sarda dopo la proclamazione del regno d'italia... Il regiofudel regno d'italia dal 4 maggio 1861 al 18 giugno 1946. nato dall'armata sarda dopo la proclamazione del regno d'italia... L'assedio è una situazione bellica in cui un esercito circonda e controlla gli accessi a una località, di solito fortificata, allo scopo di costringere i difensori alla resa o di conquistarla con la forza. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

