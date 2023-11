La definizione e la soluzione di: Compone melodrammi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPERISTA

Significato/Curiosita : Compone melodrammi

Un'opera lirica di gaetano donizetti, su libretto di felice romani. si compone di due atti, il primo composto da dieci scene e il secondo da nove. andò... Un'opera lirica di gaetano donizetti, su libretto di felice romani. sidi due atti, il primo composto da dieci scene e il secondo da nove. andò... Rossini! Rossini! è un film del 1991 diretto e scritto da Mario Monicelli, incentrato sulla vita del compositore e operista Gioacchino Rossini e con Sergio Castellitto e Philippe Noiret come protagonisti. Castellitto interpreta Rossini da giovane e l'attore francese interpreta invece il compositore nei suoi ultimi anni di vita, fino alla morte. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

