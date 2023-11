La definizione e la soluzione di: Come un tempo cupo e umido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UGGIOSO

Significato/Curiosita : Come un tempo cupo e umido

triste e cupo per le ampie paludi, più umido rispetto alla vicina gallia, più ventoso nella parte [meridionale] che si rivolge al norico e alla pannonia... tristeper le ampie paludi, piùrispetto alla vicina gallia, più ventoso nella parte [meridionale] che si rivolge al noricoalla pannonia... Una giornata uggiosa è il 14º album discografico di Lucio Battisti, pubblicato il 4 febbraio del 1980 dall'etichetta discografica Numero Uno. Ne venne estratto il singolo Una giornata uggiosa/Con il nastro rosa. Fu l'ultimo album di Battisti con testi firmati da Mogol. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come un tempo cupo e umido : come; tempo; cupo; umido; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; Il tempo che fu; L indica il barometro con il bel tempo ; Il tempo degli hobby; Modesta moneta d un tempo ; L insegnante privato d un tempo ; I messaggi telegrafici in tempo di guerra; cupo malinconico; Suono cupo ed echeggiante; Rumore cupo e profondo; cupo genere cinematografico; cupo e prolungato rumore; cupo rimbombo; Un vento caldo e umido ; Hanno il naso umido ; Contorno per baccalà in umido ; Un contorno per il baccalà in umido ; Piccoli molluschi ottimi in umido con i piselli; Vento umido e caldo che arriva dal Sahara;

Cerca altre Definizioni