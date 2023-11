La definizione e la soluzione di: Come un ritmo piuttosto veloce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOSTENUTO

Significato/Curiosita : Come un ritmo piuttosto veloce

È un ballo da sala internazionale che segue il ritmo 2/4 o 4/4, simile a un foxtrot veloce. tuttavia, mentre la danza può sembrare molto simile a un foxtrot... ballo da sala internazionale che segue il2/4 o 4/4, simile afoxtrot. tuttavia, mentre la danza può sembrare molto simile afoxtrot... In musica, sostenuto è un termine che si riferisce a uno stile di esecuzione e può implicare un rallentamento del tempo. Ad esempio, se un pezzo viene indicato come "adagio sostenuto", andrà suonato lentamente; la notazione "sostenuto" indica che bisogna mantenere le note più a lungo di quanto si farebbe normalmente, e di suonare i vari fraseggi in modo molto legato. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come un ritmo piuttosto veloce : come; ritmo; piuttosto; veloce; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; Genere musicale dal ritmo molto cadenzato; Aggettivo di un ritmo biologico che si ripete più o meno ogni ventiquattro ore; Si fanno con le dita per tenere il ritmo ; ritmo rapido e incalzante del canottaggio; Il ritmo di J-Ax; Spezza il ritmo di una frase; Spremute piuttosto agre; Lunga talea ricavata da rami piuttosto grossi di pioppi salici e altri alberi; piuttosto paffuto; piuttosto insolito; Un genere televisivo piuttosto sfaccettato; Anzi piuttosto ; Corre veloce sull acqua; Il più veloce ; Era un treno veloce ; Era una veloce nave da guerra; Imbarcazione veloce da passeggeri; La parte veloce di un opera musicale;

Cerca altre Definizioni