La definizione e la soluzione di: Come porte non del tutto serrate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOCCHIUSE

Significato/Curiosita : Come porte non del tutto serrate

Emanuele ii. un tempo, la sera le porte, delle quali ancora oggi sono visibili gli imponenti mozzi, venivano serrate. che si tratti di un chiaro esempio... Emanuele ii. un tempo, la sera le, delle quali ancora oggi sono visibili gli imponenti mozzi, venivano. che si tratti di un chiaro esempio... La Sirena di Modena è un falso mostro, un ibrido artificiale realizzato nella prima metà dell'Ottocento. Si tratta di un manufatto mostruoso, in parte pesce e in parte di forma vagamente antropomorfa, assemblato per soddisfare il gusto per l'esotico ed il grottesco dei collezionisti ottocenteschi. Di probabile origine orientale, la sirena entrò a far parte delle collezioni del Museo civico di Modena nel 1875. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Come porte non del tutto serrate : come; porte; tutto; serrate; Pesanti come certe tasse; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; Vi è il Museo dell Alfa Romeo alle porte di Milano; Sbatte porte e finestre; Le porte di Troia da cui passò il famoso cavallo; Il lago alle porte di Milano; I limitari delle porte ; Il bar dei cowboy con le porte a vento ing; Lo è il timore del tutto infondato; Una personcina tutto pepe; Il periodo di tutto il 900; Un indole tutto pepe; Quando è perfetto tutto è al suo posto; Non tutto vien per nuocere; Sono serrate a denti stretti;

Cerca altre Definizioni