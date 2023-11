La definizione e la soluzione di: Come il mietitore in un romanzo di Terry Pratchett. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRISTO

Significato/Curiosita : Come il mietitore in un romanzo di terry pratchett

Sir terry pratchett, all'anagrafe terence david john pratchett (beaconsfield, 28 aprile 1948 – broad chalke, 12 marzo 2015), è stato uno scrittore britannico... Sir, all'anagrafe terence david john(beaconsfield, 28 aprile 1948 – broad chalke, 12 marzo 2015), è stato uno scrittore britannico... Il tristo mietitore (titolo originale Reaper Man) è l'undicesimo romanzo fantasy di Terry Pratchett ambientato nel Mondo Disco. È il secondo romanzo incentrato sulla Morte. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

