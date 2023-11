La definizione e la soluzione di: I coltelli montati sui fucili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BAIONETTE

Significato/Curiosita : I coltelli montati sui fucili

Centinaia di piccoli negozi che fabbricano coltelli, spesso specializzati in particolari tipi o nel produrre coltelli personalizzati. fabbricarne è un hobby... Centinaia di piccoli negozi che fabbricano, spesso specializzati in particolari tipi o nel produrrepersonalizzati. fabbricarne è un hobby... La baionetta è un'arma da taglio montata sulla canna di un fucile che, specialmente nelle guerre tra il XVII e XIX secolo, consentiva alle formazioni di fanteria di attaccare il nemico a distanza ravvicinata, generalmente dopo aver esaurito le munizioni delle armi da fuoco. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

