Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosita : Collera sdegno

E derek si fa prendere dalla collera picchiandolo, rompendogli il naso e lasciandolo al tappeto. l'atto suscita lo sdegno dei suoi amici che tentano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Collera, sdegno : collera; sdegno; Si incendiano di collera ; Accecate dalla collera ; Improvvisa manifestazione di collera ; Improvvisa collera ; In preda a sdegno o collera ; Invasa dalla collera ; Fa esplodere per lo sdegno ; Suscitò lo sdegno di san Giovanni Battista; Accesa di sdegno ; In preda a sdegno o collera; Li accende lo sdegno ; Acceso dallo sdegno ;

