Soluzione 8 lettere : PANDOLFI

Significato/Curiosita : La claudia attrice in ovo sodo

Di stretta alla gola come, dice lui, se avesse mangiato "un ovo sodo col guscio e tutto". la maggior parte degli attori che presero parte al film erano... Di stretta alla gola come, dice lui, se avesse mangiato "uncol guscio e tutto".maggior parte degli attori che presero parte al film erano... Claudia Pandolfi (Roma, 17 novembre 1974) è un'attrice italiana, candidata a due David di Donatello e tre Nastri d'argento. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

