La definizione e la soluzione di: La città spagnola che ospita l Alhambra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRANADA

Significato/Curiosita : La citta spagnola che ospita l alhambra

Ballano il flamenco e la zambra gitana. lo stesso argomento in dettaglio: alhambra. il monumento più celebre di granada è l'alhambra. fu costruita nel quattordicesimo... Ballano il flamenco ezambra gitana. lo stesso argomento in dettaglio:. il monumento più celebre di granada è. fu costruita nel quattordicesimo... Granada (pronuncia spagnola [ga'naða] o [ga'na] in dialetto) o in italiano Granata (/gra'nata/) è una città spagnola, capoluogo dell'omonima provincia andalusa. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La città spagnola che ospita l Alhambra : città; spagnola; ospita; alhambra; Appesta le città industriali; Una due posti da città ; La città sede dell Olivetti; La cosiddetta città Bianca della Puglia; I nativi d una città dalmata; città in cui predicò Gesù; Un cane da difesa d origine spagnola ; Regione spagnola con capoluogo Valladolid; Maura attrice spagnola ; Città universitaria spagnola ; La catena spagnola di negozi di abbigliamento; L attrice spagnola Vega; San Pietro in : ospita il Mosè di Michelangelo; ospita le notizie più importanti; ospita la fiera Vinitaly; Comune che ospita la Fiera di Milano; ospita affollati concerti live a Roma; ospita con Rho il nuovo polo fieristico di Milano; L arte di cui L alhambra è un mirabile esempio; La città con l alhambra ; Costruirono l alhambra a Granada; Lo stile dell alhambra di Granada; L arte di cui l alhambra è un esempio; alhambra In giro per il mondo;

Cerca altre Definizioni