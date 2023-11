La città con Ballarò e il Palazzo dei Normanni

San vito(santu vitu in dialetto locale, fino al 1863 chiamata san vito)un comune italiano di 18 003 abitanti della provincia di brindisi...

Palermo ( AFI : /pa'lrmo/ ; Palermu [pa'lm] in siciliano; Paliemmu, Palermu o Palìaimmu in dialetto palermitano) è un comune italiano di 627 970 abitanti, quinto in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Siciliana e dell'omonima città metropolitana.