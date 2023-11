La definizione e la soluzione di: Circolavano in Italia prima dell euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIRE

Significato/Curiosita : Circolavano in italia prima dell euro

Quegli anni circolavano molte voci sull'intenzione di silvio berlusconi di acquisire completamente il circuito, come già aveva fatto con italia 1 e rete... Quegli annimolte voci sull'intenzione di silvio berlusconi di acquisire completamente il circuito, come già aveva fatto con1 e rete... Lira è il nome usato dal Medioevo fino al XXI secolo per le monete di diverse nazioni; in particolare la lira italiana è stata la valuta ufficiale dell'Italia fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall'euro. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

