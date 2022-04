Chi si sacrifica per un ideale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi si sacrifica per un ideale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTIRE

Significato/Curiosita : Chi si sacrifica per un ideale

L'uomo di parte che tutto sacrifica al suo ideale politico». così i suoi versi sono caratterizzati dalla preoccupazione per la patria, i quali non mancano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi martire (disambigua). il martire (dal greco µt - testimone) è colui che è morto o è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

