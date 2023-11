Che ha efficacia e utilità

Modello di, nel diritto industriale,una forma nuova di un prodotto industrialedà al prodotto stesso una particolareo comodità...

Il circuito internazionale di Buriram (conosciuto anche, per ragioni di sponsorizzazione, come Chang International Circuit) è un circuito per competizioni motociclistiche e automobilistiche situato nella città di Buriram in Thailandia, costruito nel 2014. Dal 2015 fa parte del calendario del Campionato mondiale Superbike e nel 2018 entra a far parte di una delle 19 gare valevole per il Motomondiale 2018.