Capire con l istinto

Pineta, in ogni episodio alle preseun caso da risolvere accaduto nella località in cui vive. grazie al suoinvestigativo, che trova ispirazione...

Ronzinante (Rocinante in lingua originale) è il cavallo di Don Chisciotte dal romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes. Come si può facilmente intuire dal nome, Ronzinante era un ronzino a cui Don Chisciotte diede questo nome prima di partire per diventare un cavaliere errante, perché gli appariva "maestoso" e "sonoro". Il suo padrone pensò ininterrottamente per quattro giorni per trovargli un nome. Nonostante Ronzinante fosse un cavallo di scarsa qualità, Don Chisciotte lo considerava alla pari dei più grandi cavalli mai esistiti, come Bucefalo di Alessandro Magno e proprio col suffisso "-ante" il padrone lo identificava come il primo dei cavalli.