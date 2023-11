Capacità di essere rilevanti, di lasciare il segno

Nuclearecernobyl'. è ritenutopiù grave incidente della storia dell'energia nucleare e l'unico, insieme a quellofukushima del 2011, aclassificato...

L'incidenza è una misura della frequenza utilizzata in epidemiologia per indicare quanti nuovi casi di una data malattia compaiono in un determinato lasso di tempo (ad esempio in un mese o in un anno) all'interno di una popolazione. Il suo fine ultimo è quello di stimare la probabilità di una persona di ammalarsi della malattia in oggetto di esame. L'incidenza non va confusa con la prevalenza, che invece indica una stima puntuale (vale a dire in uno specifico momento) del numero di malati in rapporto alla popolazione.