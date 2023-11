La definizione e la soluzione di: Capace di attrarre... come una calamita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAGNETICA

Significato/Curiosita : Capace di attrarre... come una calamita

calamita) è un corpo che genera un campo magnetico. il nome deriva dal greco µat (magnétes líthos), cioè "pietra di magnesia", dal nome di... ) è un corpo che genera un campo magnetico. il nome deriva dal greco µat (magnétes líthos), cioè "pietramagnesia", dal nome... In fisica, in particolare nel magnetismo, il campo magnetico è un campo vettoriale solenoidale generato nello spazio dal moto di una carica elettrica o da un campo elettrico variabile nel tempo. Insieme al campo elettrico, il campo magnetico costituisce il campo elettromagnetico, responsabile dell'interazione elettromagnetica nello spazio. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

