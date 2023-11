La definizione e la soluzione di: Canale che porta i suoni nell orecchio: __ uditivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONDOTTO

Significato/Curiosita : Canale che porta i suoni nell orecchio: uditivo

orecchio esterno orecchio medio orecchio interno timpano (anatomia) catena degli ossicini canali semicircolari. In Italia, il medico condotto era un medico, dipendente del comune, che prestava assistenza sanitaria gratuita ai poveri e, dietro pagamento dei compensi stabiliti secondo un tariffario, agli altri cittadini. La figura è stata sostituita, ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dal medico di famiglia.

