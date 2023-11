La definizione e la soluzione di: Ex campione NBA dei Chicago Bulls: Michael __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : JORDAN

Significato/Curiosita : Ex campione nba dei chicago bulls: michael

Per terzo al draft nba 1984 dai chicago bulls e diventò in breve tempo una delle stelle della lega, contribuendo a diffondere la nba a livello mondiale... Per terzo al draft1984 daie diventò in breve tempo una delle stelle della lega, contribuendo a diffondere laa livello mondiale... Michael Jeffrey Jordan, conosciuto anche con le sue iniziali MJ (New York, 17 febbraio 1963), è un imprenditore, ex cestista ed ex giocatore di baseball statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ex campione NBA dei Chicago Bulls: Michael __ : campione; chicago; bulls; michael; Tyson campione di pugilato; Calciatore che fu campione del mondo 82: Rossi; Lo è il campione del mondo di ciclismo; Lewis campione di F 1; Un Francesco campione del ciclismo; Il Marquez campione della MotoGP; Atterraggio a chicago ing; Un famoso ritratto di Modigliani all Art Institute di chicago ; Area panoramica della Willis Tower chicago ing; Un circolo mondiale fondato a chicago nel 1905; Lo Stato con chicago ; Riunione di lavoro... a chicago ing; I bulls dell NBA; Lo Scottie ex cestista dei Chicago bulls ; Il genere musicale di michael Jackson; michael attore inglese; michael in Birdman; michael imprenditore ex sindaco di New York; michael J : è nel cast del film Ritorno al futuro; Film del 1986 di Bob Swaim con michael Caine e Sigourney Weaver;

Cerca altre Definizioni