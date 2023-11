La definizione e la soluzione di: Un bricco per dolci e calde bevande invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CIOCCOLATIERA

Significato/Curiosita : Un bricco per dolci e calde bevande invernali

L'uso (moderato) di bevande alcoliche o il consumo di dolci. i banchetti allestiti durante i giorni di magro potevano essere sontuosi e fornivano l'occasione... L'uso (moderato) dialcoliche o il consumo di. i banchetti allestiti durante i giorni di magro potevano essere sontuosifornivano l'occasione... La cioccolatiera è un bricco, in genere di porcellana o d'argento, che serve a preparare all'istante la cioccolata calda in bevanda. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un bricco per dolci e calde bevande invernali : bricco; dolci; calde; bevande; invernali; Il bricco con l acqua calda; bricco da prima colazione; bricco panciuto; Limoni dolci siciliani; I suoi baci sono dolci ; Serve per fare dolci ; dolci sardi con miele e formaggio; dolci che si offrono a scatole; Un protozoo delle acque dolci ; Si possono versare calde ; Si usa in cucina per afferrare le cose calde ; Con la sua pelliccia tiene calde le mani; Caraffa che mantiene le bevande calde o fredde; Le hanno calde gli esaltati; La formazione vegetale tipica delle regioni calde a clima secco; Produce le bollicine nelle bevande ; Spaccio di bevande ; È propria delle bevande gasate; bevande digestive che si possono prendere anche al bar; Forniva cibi e bevande alla truppa; bevande dissetanti; Ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1998; Rinomato centro svizzero di sport invernali ; Centro di sport invernali in provincia di Sondrio; Proiettili invernali ; Per gare invernali ; La città che ospiterà insieme a Cortina d Ampezzo i Giochi Olimpici invernali nel 2026;

