Bracci protesi in mare - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : MOLI

Significato/Curiosita : Bracci protesi in mare

Costruzione realizzata in legno strutturale che consta di una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia da grossi tronchi di pino d'aleppo, dalla quale...

Vedi mole (disambigua). disambiguazione – "moli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi moli (disambigua). la mole (ex grammomole, simbolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 aprile 2022

