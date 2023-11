La definizione e la soluzione di: Bicchiere per la birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOCCALE

Significato/Curiosita : Bicchiere per la birra

Riferimento. si chiama bicchiere da birra ogni recipiente che può servire della birra da bere. si può parlare di bicchieri da birra soltanto da quando l'uomo... Riferimento. si chiamadaogni recipiente che può servire dellada bere. si può parlare didasoltanto da quando l'uomo... Per boccale si intende un robusto recipiente per liquidi, spesso in vetro o ceramica, dotato di manico verticale e beccuccio. In alcuni casi, il boccale può essere provvisto di coperchio. Diverso è il boccale di birra, che è invece cilindrico e più simile al bicchiere da birra. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

