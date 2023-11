Biblico forzuto

Dei film d'azione sia quello fantastico, entrambi ambientati in contestio nel periodo della grecia antica o della civiltà romana. le maggiori produzioni...

Sansone (in ebraico , Shimshon, "piccolo sole") è stato un giudice biblico, descritto nel Libro dei Giudici ai capitoli 13; 14; 15; 16. Sansone è un eroe dalla forza prodigiosa, concessa direttamente da Dio. Le sue imprese sono straordinarie, ma sono solo una tappa verso la liberazione dai Filistei. Non è escluso che in origine si potesse trattare di una figura mitica semidivina, dato che il suo nome è connesso con il Sole (, shemesh). Questa tesi, molto diffusa nel XIX secolo, incontra oggi minori consensi accademici a differenza del passato.