Soluzione 9 lettere : AUTARCHIA

Significato/Curiosita : Autosufficienza politica ed economica di uno stato

In economia, l'autarchia è l'autosufficienza economica di una nazione, raggiunta tramite l'indipendenza assoluta o relativa dell'economia nazionale e la riduzione degli scambi con altri paesi.

